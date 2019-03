Matka zabierała 6-latkę na imprezy swingersów. Grupa gwałciła i narkotyzowała dziewczynkę

W Australii skazano właśnie pierwszą z czterech osób oskarżonych o gwałty na 6-letniej dziewczynce. 51-letni Tracey Coulter został skazany na 21 lat więzienia. W całym procederze brała udział matka, przyrodni ojciec i dwóch dorosłych mężczyzn, znajomych pary. Sędzia wydający wyrok podkreślał, że sprawcy byli kompletnie zdeprawowani i podli. W jednym przypadku rodzice zorganizowali orgię z udziałem córki dokładnie w jej siódme urodziny. Ojczym miał ją określić jako „urodzinową niespodziankę” dla 7-latki.

Mężczyźni poznali i spotkali się z matką dziecka i jej partnerem na imprezach dla swingersów (osoby wymieniające się partnerami seksualnymi). Pomiędzy 2012 i 2013 rokiem grupa zmuszała 6-letnią wówczas córkę pary do oglądania filmów pornograficznych, palenia fajki wodnej z metamfetaminą i brania prysznica z dorosłymi. Dziewczynka musiała też patrzeć na zbiorowy seks całej czwórki i co najmniej trzykrotnie była włączana do tych aktów. Niektóre z tych przypadków nagrano.

To właśnie przez film wideo cała sprawa wyszła na jaw. Przypadkowa osoba natrafiła na dysk przenośny USB w jednym z moteli i zaniosła go na policję. Śledczym udało się odszukać właścicieli i postawić ich przed sądem. W piątek 1 marca sędzia Bruce Goetze stwierdził, że czyny, których dopuścili się dorośli względem sześciolatki są „nie do obrony” i klasyfikują się jako jedne z najgorszych, jakie widziano w Zachodniej Australii.