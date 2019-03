Wybuch w Radomiu. Ewakuowano sto osób, bo 35-latka gasiła płonący olej zimną wodą

Około 100 osób zostało ewakuowanych po wybuchu, do którego doszło w jednym z bloków w Radomiu. Poszkodowana została jedna osoba. Kobieta w wieku około 35 lat z poparzeniami twarzy i rąk trafiła do szpitala. Przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej zapalenie się oleju podczas smażenia. Kobieta próbowała ugasić go zimną wodą.

- Prawdopodobnie doszło do wybuchu nagromadzonego w misce oleju. W momencie zapłonu oleju użytkowniczka wrzuciła go do zlewu wypełnionego wodą. W efekcie doszło do wybuchu, podczas którego najsłabsze okno uległo uszkodzeniu – powiedział Damian Becher ze Straży Pożarnej w Radomiu.

Kobieta pomimo poparzeń twarzy i rąk, sama zadzwoniła po pomoc. Została przetransportowana do szpitala.