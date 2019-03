„Zagrajmy w grę. Masz 7 dni na dymisję”. Prezydent Krakowa otrzymał list z groźbą śmierci

„Zagrajmy w grę. Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę. (...) Co wybierasz? Życie czy śmierć?” – list o takiej treści dotarł w zeszłym tygodniu do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Przesyłka zawierała także budzące grozę załączniki: łuskę z karabinu maszynowego, nabój oraz zdjęcia kilkunastu prezydentów miast, w tym zamordowanego w styczniu Pawła Adamowicza.

Krakowska policja w rozmowie z dziennikarzem RMF FM przekazała, że udało się zatrzymać autora listu. To 28-letni mężczyzna, mieszkaniec Krakowa, niekarany. Za wysłanie opisanego wyżej listu grozi mu kara do trzech lat więzienia. Do wysłanej przez siebie koperty szantażysta dołączył adres innego nadawcy, który z całą sprawą nie miał nic wspólnego. Policjanci tłumaczą, że miało to zmylić trop. Po kilkudziesięciu godzinach pracy policyjnej grupie specjalnej udało się odnaleźć poszukiwanego mężczyznę. Zatrzymano go w Warszawie.

Czytaj także:

Nie nagrano interwencji po ataku na studentkę w Łodzi. Powód? W kamerach „padły baterie”