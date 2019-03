15 marca na wagary? Polscy uczniowie dołączają do strajków klimatycznych

Każde dziecko już od najmłodszych lat jest uczone, że wagary to zło w najczystszej postaci. Z czasem jednak każde dziecko zdaje sobie sprawę, że opuszczenie dnia w szkole nie prowadzi prosto do więzienia czy do natychmiastowej śmierci. Zwłaszcza, jeśli z zajęć rezygnuje się dla celów wyższych – takich jak na przykład protest w słusznej sprawie.

Od kilku miesięcy w różnych krajach, nie tylko w Europie, odbywają się strajki młodzieży organizowane w celu zwrócenia uwagi polityków na problemy środowiska. Zapoczątkowała je 16-letnia Greta Thunberg ze Szwecji, która z zajęć szkolnych rezygnuje w każdy piątek. Od tego miesiąca do kampanii chcą dołączyć także uczniowie z Polski. Na Facebooku zakładane są wydarzenia, które łączy wspólna data – 15 marca.

Marsz w Warszawie

Na największy protest zanosi się w Warszawie. Oprócz wagarów, uczniowie zamierzają zorganizować w stolicy specjalny marsz protestacyjny. „W Warszawie wyjdziemy na ulice w trakcie zajęć szkolnych, by pokazać, że zatrzymanie zmian klimatycznych powinno być priorytetem działania polityków. Temat zmian klimatu traktowany jest tak powierzchownie, że uczniowie i uczennice muszą opuszczać lekcje szkolne, by zwrócić na niego uwagę” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

„Edukacja o środowisku w szkołach praktycznie nie istnieje, uczniowie często nie wiedzą jak poważny jest problem z którym będą musieli zmierzyć się w przyszłości. Szkoły nie dają nam dobrego przykładu, takiego jak segregacja śmieci, czy nie używanie plastiku. To musi się zmienić! Nasze społeczeństwo nie jest świadome zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, dlatego temat ten musi głośniej wybrzmiewać w przestrzeni publicznej i w mediach” – czytamy dalej.

Jak dotąd udziałem w wydarzeniu zainteresowanych jest ponad 8600 osób.

