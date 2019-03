Alex Txikon twierdzi, że dostrzegł dwa kształty na Nanga Parbat. To zaginieni wspinacze?

Tom Ballard i Daniele Nardi po raz ostatni kontaktowali się ze światem 24 lutego, czyli przed 11 dniami. Grupa poszukiwawcza, która została wysłana na ratunek zaginionym, zakończyła swoją misję w środę 6 marca. Alex Txikon, który brał udział w akcji, poinformował jednak o dostrzeżeniu „dwóch kształtów” w okolicy żebra Mummery'ego. To właśnie tędy mieli wspinać się poszukiwani himalaiści.

Choć Nardi i Ballard przez ostatnią grupę poszukiwawczą zostali uznani za zmarłych, najprawdopodobniej w lawinie, rodzina nie zamierza przerywać akcji ratunkowej. Włoski ambasador w Pakistanie, Stefano Pontecorvo, zaprzeczał doniesieniom o porzuceniu prób odnalezienia himalaistów.

– Dopóki nie powiedzą mi, że nie ma możliwości kontynuowania poszukiwań, razem z rodziną (Nardiego – red.) będę namawiał ich do podejmowania dalszych prób – zapewniał. – Jeśli dojdziemy do punktu, w którym wszystkie możliwości zostaną wykorzystane i nic nie znajdziemy, wtedy decyzja będzie należała do rodzin. Nawet jeśli będziemy odradzać im dalsze poszukiwania. Nie jesteśmy jednak jeszcze w tym punkcie – mówił.

Zaginieni himalaiści



Od 24 lutego nie ma kontaktu z dwoma wspinaczami – Daniele Nardim i Tomem Ballardem, którzy chcieli zdobyć szczyt Nanga Parbat. W piątek 1 marca śmigłowiec z bazy pod K2 miał wylecieć pod ścianę Diamir. Firma Askari, która organizuje komercyjne loty zażądała wpłaty zaliczki. Na pokrycie kosztów zgodziła się rodzina Daniela Nardiego. Wiadomo było jednak, że z powodów technicznych kwoty nie uda się szybko przekazać. W związku z tym (skutecznie) interweniował ambasador Stefano Pontecorvo. W międzyczasie okazało się, że warunki atmosferyczne znacząco się pogorszyły. Wzrosła siła wiatru, zaczął padać śnieg, co uniemożliwiło transport zespołu spod K2. Akcja miała zostać wznowiona w sobotę 2 marca, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe.

Przyjaciele wspinaczy zorganizowali zbiórkę pieniędzy, które wykorzystane zostaną do organizacji poszukiwań wspinaczy, którzy nie dają znaku życia od niedzieli 24 lutego. „Jesteśmy przyjaciółmi Daniele. On jest w naszych sercach. Daniele i Tom, których dotyczy zbiórka, są nieosiągalni od 24 lutego. Dlatego chcemy pomóc w organizacji ich poszukiwań. Daniele jest nie tylko naszym przyjacielem, ale też bratem, źródłem inspiracji, a przede wszystkim miłości do życia. Chcemy upewnić się, że Tom i Daniele wrócą do domu” – apelowali.

