W Przysusze znaleziono ciało policjanta z raną postrzałową głowy. Leżało na ulicy

Policja i prokuratura bada tajemniczy przypadek śmierci policjanta. Na zwłoki funkcjonariusza natrafiono w Przysusze w województwie mazowieckim. Jak informuje RMF FM, zmarły miał ranę postrzałową głowy. Obok ciała policjanta leżała służbowa broń palna. Wiadomo też, że mężczyzna był poza służbą, którą pełnił na co dzień właśnie w Przysusze.

Prowadzący śledztwo nie podają więcej informacji. Nie wiadomo, co działo się z policjantem w ostatnich godzinach jego życia, ani jak dokładnie doszło do jego śmierci. Nie wyklucza się zarówno zabójstwa, jak i samobójstwa. – Potwierdzam, że nie żyje policjant – mówiła asp. Aneta Wilk z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze. To jedyny komentarz, jaki w tej sprawie uzyskała Wirtualna Polska.