Tonkey Bear – pies, który podbija Instagrama. Wygląda jak pluszowy miś

Kobieta założyła swojemu psiakowi konto na Instagramie w 2015 roku. Szybko zyskał ogromną popularność z powodu swojego uroczego wyglądu. Wielu internautów zwraca uwagę na to, że wygląda jak pluszowy miś. W rzeczywistości jest on rasy shar pei z tzw. bear cote, czyli długości szaty powyżej 2,5 cm. Psy tej rasy są towarzyskie, czujne i bardzo przywiązują się do jednego właściciela.

Jak tłumaczyła Park w rozmowie z USA Today, mimo że trudno w to uwierzyć, hodowca, od którego kupiła Tonkey Beara powiedział jej, że psy rasy shar pei nie są często kupowane przez ludzi. – Dlatego właśnie chcieliśmy stworzyć na Instagramie konto, na którym będziemy mogli pokazać wszystkim, jak słodkie mogą być te psiaki – mówiła.

Po czterech latach od założenia konta na Instagramie, Tonkey Beara obseruje w tym serwisie ponad 352 tysiące osób.

