Pytał mężczyzn, dlaczego potrzebują kobiet. Jak myślicie, co odpowiedzieli?

„Dlaczego potrzebujesz kobiet w swoim życiu?” – pytał plażowiczów z różnych krajów amerykański youtuber Arthur Moore. Po obejrzeniu nagrania szybko można się zorientować, że grupa, na której przeprowadzał swoje „badania”, była dość specyficzna. Samo pytanie pozostaje jednak zasadne i warto poświęcić mu chwilę naszego czasu. Zwłaszcza przed zbliżającym się świętem.

Mamy więc odpowiedzi proste: potrzebujemy kobiet, by nas „organizowały”, przypominały o tym, o czym powinniśmy pamiętać. Mamy odpowiedzi wymyślne, wykrętne, typu: „kobiety są moim największym lekarstwem”. „Opiekują się mną”, „sprawiają, że jestem lepszą wersją siebie samego”, „potrafią mnie kontrolować”. Są też odpowiedzi filozoficzne, odwołujące się do „balansu”, wyrównywania „męskiej energii”. „Wnoszą coś unikalnego i naprawdę interesującego do mojego życia” – odpowiadał jeden z zagadniętych mężczyzn.

Trzeba przyznać, że nie jest to łatwe pytanie, co zresztą widać po nagranych w filmie panach. Większość z nich ma problem z szybką odpowiedzią. Zwłaszcza, jeśli chcą zrobić to szczerze i nie uciekać w banały. „Kobiety są wyjątkowe, słodkie, niesamowite” – wygłasza jeden z plażowiczów. Miło byłoby, gdyby jutro któraś usłyszała podobne słowa od naszych czytelników. Do czego też gorąco zachęcamy!