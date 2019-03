Do Polski dotarła skażona lewamizolem wieprzowina z Barbadosu. Trafiła do dwóch województw

Skażone mięso z Barbadosu trafiło do Polski przez Belgię. Ostrzeżenie dotarło do naszego kraju dzięki unijnemu Systemowi Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF – ang. Rapid Alert System for Food and Feed). Wieprzowina z tej samej partii została wysłana także do kilkunastu innych krajów, w tym do Austrii, Chorwacji, Czech, Danii, Holandii, Finlandii, Gruzji, Francji i Luksemburga.

Według resortu rolnictwa, zatrzymano i przekazano do utylizacji jedynie część ze skażonej partii mięsa. Lewamizol stosowany w leczeniu zwierząt i ludzi może wywoływać różne dolegliwości: od bólu głowy, poprzez zaburzenia nastroju, drgawki, zaburzenia smaku i węchu, aż po bóle mięśni i stawów.

„Inspekcja Weterynaryjna podjęła natychmiastowe działania mające na celu ustalenie list dystrybucji zakwestionowanego w powiadomieniu mięsa i przekazała je via system RASFF celem wycofania zakwestionowanych produktów z obrotu. Część zakwestionowanej partii mięsa zatrzymano na terenie jednego z zakładów i przekazano do utylizacji” – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa w komunikacie, cytowanym przez portal pomorska.pl.

