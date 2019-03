Dania oskarża 14 osób, która niezgodnie z prawem udostępniły film. Były na nim drastyczne sceny

Policja otrzymała 118 zgłoszeń dotyczących bezprawnego udostępnienia wideo, które przedstawia śmierć 24-letnie Louisy Vestager Jespersen Danii albo jej przyjaciółki 28-letniej Maren Ueland z Norwegii. Jak podaje The New York Times, nie jest jasne, która kobieta znajdowała się na nagraniu. – Czternaście osób zostało oskarżonych o naruszenie kodeksu karnego, poprzez udostępnienie nagrania – powiedział Michael Kjeldgaard, szef policji East Jutland.

Ścięcie głowy

W grudniu 2018 roku Jespersen i Ueland udały się na wędrówkę po górach Atlas w Maroku. W pewnym momencie zostały zaatakowane i zabite przez grupę mężczyzn, którzy przysięgli wierność Państwu Islamskiemu. Wkrótce po zabójstwie przerażające wideo, na którym widać moment ścięcia głowy jednej z kobiet, zaczęło rozpowszechniać się w mediach społecznościowych. Dotarło także do rodzin zamordowanych.

Władze kraju zakazały rozpowszechniania tego filmu, a także wezwały osoby, które były w jego posiadaniu do usunięcia materiału. Jak podaje The New York Times, film był udostępniany nie tylko przez osoby dorosłe, ale także przez uczniów.

Zarzuty

W czwartek osobom, które rozpowszechniały film postawiono zarzuty. Dwanaście z nich dotyczyło „pogwałcenia prywatności ofiar i ich rodzin”. Grozi za to kara pozbawienia wolności do trzech lat. Jak podaje policja, niewykluczone, że wkrótce pojawią się kolejne zarzuty. Do sprawy odniósł się prawnik reprezentujący rodzinę Jespersen, Carsten Hove. Twierdzi, że dla bliskich zamordowanej to, że „film przedstawiający morderstwo został udostępniony w mediach społecznościowych jest niezwykle obraźliwe”. Władze marokańskie uznały zabójstwa za zamach terrorystyczny. W związku z morderstwem oskarżyły 20 osób.