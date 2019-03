Gra komputerowa o gwałcicielu-zabójcy nie trafi na Steama. Rade Day usunięte ze sklepu

Gra Rape Day, czyli „Dzień Gwałtu”, pozwala graczowi wcielić się w postać „groźnego seryjnego zabójcy-gwałciciela podczas zombie apokalipsy”. Skandalizujący pomysł przyciągnął uwagę nie tylko branżowych mediów i jeszcze przed premierą wywołał potężną burzę w USA i na świecie. Autorzy bronili swojego pomysłu twierdząc, że skoro w innych grach komputerowych można bez problemu mordować, to dlaczego nie można by także dokonywać wirtualnych gwałtów. Społeczność graczy zaczęła jednak protestować przeciwko umieszczaniu Rape Day na serwerach Valve, właściciela sklepu Steam.

Należący do Gabe'a Newella sklep z grami po kilku dniach zareagował na całe zamieszanie i odpowiedział w krótkim oświadczeniu. „Dzisiaj podjęliśmy decyzję o niedystrybuowaniu tego tytułu na naszej platformie. Biorąc pod uwagę nasze poprzednie komunikaty dotyczące tego, co trafia do sklepu Steam, uważamy, że decyzja ta wymaga dalszych wyjaśnień” – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

„Duża część naszej polityki dotyczącej dystrybucji jest i musi być reakcyjna – trzeba po prostu poczekać i zobaczyć, co do nas przychodzi poprzez Steam Direct. Następnie musimy przeprowadzić ocenę sytuacji pod kątem ryzyka, jakie ponosi Valve, współpracujący z nami developerzy lub nasi klienci. Po ustaleniu istotnych faktów oraz dyskusji uznaliśmy, że Rape Day niesie ze sobą nieznane koszty i ryzyko, a zatem nie będzie dostępny na platformie Steam” – czytamy dalej.

Zgodnie z ostatnimi ustaleniami na platformie Steam, komunikat rozmyślnie nie odwołuje się do wartości a jedynie do kwestii biznesowych. W ostatnich miesiącach Valve spotkało się ze sporą krytyką, kiedy uznaniowo usuwało niektóre niepoprawne politycznie tytuły.

