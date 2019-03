PFM ma nowe informacje o stanie Gienka Loski. Nie są optymistyczne

„Aktualnie artysta przebywa w domu w Biełooziersku pod codzienną opieką mamy i bliskich. Jego stan zdrowia od ostatniego naszego komunikatu niestety pogorszył się” – donosi wolontariuszka Polskiej Fundacji Muzycznej na Facebooku, która odwiedziła piosenkarza 26 lutego.

„Obecnie tłumaczona na polski jest ostatnia dokumentacja medyczna z Białorusi. Pozwoli to nam wykonać kolejne konsultacje lekarskie, żeby organizowana z Polski pomoc mogła być jak najbardziej efektywna. Liczymy, że po uzyskaniu opinii ekspertów będziemy mogli jeszcze bardziej pomóc Gienkowi w odzyskiwaniu sił i zdrowia” – czytamy dalej na profilu PFM.

Gienek Loska w śpiączce

W maju 2018 roku podczas pobytu na Białorusi Gienek Loska dostał wylewu krwi do mózgu i od tego czasu jest w śpiączce. O jego stanie opowiedziała we wrześniu partnerka artysty Agnieszka Stawicka. – Transport jest niemożliwy, ponieważ dla niego każdy wstrząs to jest bardzo poważna sprawa – mówiła w „Dzień Dobry TVN”. – Został już wypisany ze szpitala do domu, leży u mamy w Białooziersku. Na Białorusi nie ma jednak osoby kompetentnej, która mogłaby stwierdzić, w jakim on faktycznie jest stanie – dodawała.

Gienka Loskę, ulicznego muzyka, szersza publiczność poznała w 2010 roku w programie „Mam Talent”. Przełomem w muzycznej karierze było jednak zwycięstwo w talent show „X Factor”. Jego mentorem w programie był Czesław Mozil. Po finale Loska wydał album i grał koncerty w całej Polsce. Pomimo ogromnej sławy, nie porzucił występów na ulicy.