„Disco przeciw nienawiści”. Protestujący w Warszawie chcą zmiany nazwy Ronda Dmowskiego

W ramach zaplanowanego na 8 marca Międzynarodowego Strajku Kobiet, polskie aktywistki zgromadziły się w Warszawie na Rondzie Romana Dmowskiego. „Czas pogonić tych, co nienawidzą kobiet: mizoginów, szowinistów i nazioli; tych, co molestują nasze dzieci i tych, co sieją nienawiść” – pisano w utworzonym na Facebooku wydarzeniu, gdzie umawiali się uczestnicy dzisiejszego protestu. Piątkowa akcja odbywa się przy wtórze głośnej muzyki i pod hasłem „Disco przeciw nienawiści”.

Oprócz zwrócenia uwagi na problemy związane z naruszaniem praw kobiet, organizatorzy podjęli jeszcze jedną inicjatywę, dotyczącą miejsca protestu. Wspólnie z Forum Przyszłości Kultury i Fundacją na Rzecz Równości i Emancypacji Ster rozpoczęli zbieranie podpisów pod wnioskiem o zmianę nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Podkreślają, że Roman Dmowski znany był ze swoich poglądów, w których sprzeciwiał się przyznaniu kobietom praw wyborczych. Wniosek ma trafić do Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego rady m. st. Warszawy.