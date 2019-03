„Czy mogę pogłaskać psa?”. Internet odpowiada na ważną potrzebę graczy

W marcu na Twitterze powstał specjalny profil, którego jedynym zadaniem jest udzielanie odpowiedzi na pewne bardzo ważne pytanie: „Czy w danej grze komputerowej mogę głaskać psy?”. Jak się okazuje, tego typu wiedza stanowiła nieuświadomioną potrzebę wielu internautów.

W ciągu zaledwie tygodnia istnienia, profil „Can You Pet the Dog?” zyskał ponad 85 tys. obserwujących. Trafiają tam przypadki chwalebne: przykładów gier, w których można głaskać psa; oraz przypadki godne potępienia, czyli gry, w których takiej opcji nie przewidziano. Poniżej zamieściliśmy garść ciekawszych przykładów.

Nie możesz pogłaskać psa w Dark Souls



Możesz pogłaskać psa w WarioWare: Touched!



Nie możesz pogłaskać psa w Super Smash Bros. Ultimate



Możesz pogłaskać... psa w Mass Effect 2



Nie możesz pogłaskać psa w The Legend of Zelda: Breath of the Wild



Możesz pogłaskać psa w Undertale



Nie możesz pogłaskać psa w Grand Theft Auto V



Możesz pogłaskać psa w Assassin's Creed III



Nie możesz pogłaskać psa w Super Mario Odyssey



Możesz pogłaskać psa w Marvel: Ultimate Alliance



Nie możesz pogłaskać psa w Enter the Gungeon



Możesz pogłaskać psa w Metal Gear Solid V: The Phantom Pain



Nie możesz pogłaskać psa w grze Spelunky



Możesz pogłaskać psa w Nintendogs + Cats



Nie możesz pogłaskać psa w Wiedźminie 3: Dziki Gon



Możesz pogłaskać psa w Red Dead Redemption 2

Oczywiście fani konkretnych tytułów reagują momentalnie, oznaczając na Twitterze ich producentów i domagając się wprowadzenia stosownych poprawek. W przypadku Wiedźmina, profil @CDPROJEKTRED oznaczony został kilkukrotnie. A czy w Waszych ulubionych grach można głaskać psy? Jeśli tak, koniecznie napiszcie w tej sprawie do administratorów profilu „Can You Pet the Dog?”. Nie pozwólcie, by tak istotna kwestia pozostała niezauważona.

