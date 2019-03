Wściekły David Beckham nabrany przez przyjaciół. Okazał się mistrzem opanowania

Pomniki stawiane za życia uwiecznianych osób to wyjątkowa rzadkość, nawet w świecie sportu. Ostatnio głośno było o przypadku Cristiano Ronaldo. Wówczas rzeźba nie udała się zbyt dobrze, dlatego David Beckham przygotowywanie swojej podobizny nadzorował już na etapie projektu. Stwierdził wówczas, że jego podbródek jest zbyt długi, a pośladki za duże. Po kilku miesiącach przyjechał na ostatnią inspekcję, by wprowadzić ewentualnie finalne poprawki.

We wszystko wmieszał się jednak znajomy sportowca – komik James Corden. Zadbał o to, by na prezentacji pokazano fałszywy posąg, z wydłużonym podbródkiem, znacznie powiększonym tyłem i lekko zmodyfikowaną twarzą. By kłamstwo zbyt łatwo nie wyszło na jaw, zaangażował do pomocy aktorów i pracowników klubu piłkarskiego LA Galaxy, na którego stadionie miało odbyć się odsłonięcie rzeźby. Wszystko nagrywane było przez kilka ukrytych kamer i jedną oficjalną, należącą do klubowej telewizji.

Jak wkurzyć Davida Beckhama

Złośliwość Cordena była godna podziwu. Zadbał o to, by jeden z podstawionych ludzi nazywał Beckhama „Dave”, jak mówi do niego tylko mama. Kazał mu też pomylić były klub zawodnika – zamiast manchester United, mężczyzna wspomniał o Manchesterze City. Na filmie widać, że Beckham nie dał się wyprowadzić z równowagi tak prostym trikiem, widać ma spore doświadczenie z amerykańskimi kibicami.

Dalej jednak były piłkarz Manchesteru, Realu i LA Galaxy oglądał kompilację scen ze swojej kariery. Oprócz pięknych goli, znalazł się w niej także niecelny strzałów i czerwona kartka. Najlepsze/najgorsze zostawiono jednak na sam koniec. Do odsłonięcia rzeźby podszedł kolejny aktor, udający jej autora, którego David kojarzył z wyglądu.

Wielki finał

Kiedy odsłonięto pomnik, pod piłkarzem lekko ugięły się nogi. Gdy zobaczył całość i przekonał się, że to nie dowcip, zaczął tracić zimną krew. Przypomniał, że to dla niego ważny moment, podsumowanie kariery i pewnego etapu życia. Zwrócił uwagę, że na ceremonii będzie jego rodzina, żona, dzieci, które po prostu rozpłaczą się, jeśli zobaczą tak brzydką rzeźbę. Widać było, że jest całkowicie załamany i nie wyczuwa podstępu.

Wówczas pracownik wózka widłowego „przypadkowo” roztrzaskał psąg Beckhama. Piłkarz rzucił do niego, że ten „być może wyświadczył mu przysługę”. Wtedy na scenę wkroczył James Corden, a zawstydzony Beckham zaczął na dobre przeklinać: zarówno z ulgi, jak i ze złości na swoją łatwowierność. Naprawdę warto zobaczyć cały film. Piłkarz całkowicie dał się nabrać na podstęp kolegów.