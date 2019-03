Gazem łzawiącym pod wiatr. Akcja bułgarskiej policji hitem internetu

Kiedy już wyschną łzy, a oczy przestaną piec, wciąż pozostanie palący wstyd. W końcu nieczęsto obraz naszej największej porażki może oglądać cały świat. Tymczasem wpadka bułgarskich policjantów stała się niekwestionowanym hitem tego weekendu i trafiła do mediów społecznościowych na całym świecie.

Nagranie, które obiegło internet, pokazuje wydarzenia z soboty 16 marca. Tego dnia przed budynkiem parlamentu Bułgarii w Sofii demonstrowała grupka kilkudziesięciu osób. Manifestanci domagali się zorganizowania przedterminowych wyborów parlamentarnych i większego poszanowania ze strony krajowych polityków dla demokratycznych wartości.

Kiedy grupa obywateli próbowała zablokować jedną z ulic prowadzących do parlamentu, oddział policji zdecydował się na użycie gazu łzawiącego. Plany funkcjonariuszy pokrzyżował jednak silny wiatr, który skierował gaz z powrotem w stronę mundurowych. Co gorsza, nagranie z tego dość żałosnego zdarzenia trafiło do sieci. Biednemu zawsze wiatr w oczy.