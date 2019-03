„Rozstrzelać, do gazu”. Partner Pawła Rabieja publikuje screeny i zawiadamia prokuraturę

„Zawiadomienie do prokuratury wraz z danymi autorów komentarzy wysłane listem poleconym! Nie pozwolę, żeby w państwie prawa, które to my utrzymujemy, bezkarnie ktoś nam groził. I nie pozwolimy, by ktoś nas obrażał. To oburzające. Przyzwolenie na oczernianie ludzi, dzielenie ich na lepszych i gorszych jest w Polsce powszechne. I przybiera na sile. Trzeba to powstrzymać” – napisał na swoim profilu na Facebooku partner Pawła Rabieja.

Do warszawskiej prokuratury skierował z kolei pismo, w którym zawiadamia o popełnieniu przestępstwa. „Ja niżej podpisany, zawiadamiam o groźbach karalnych pozbawienia mnie oraz mojego partnera życia, zamieszczonych w internecie na Facebooku na profilu Pabianice.tv” – pisał. Opublikował też kilka screenów, na których pojawiają się m.in. wezwania do rozstrzelania, wysłania do gazu czy bicia batem.