Na krążącym w sieci nagraniu zarejestrowana została sytuacja z SOR Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. „Młoda kobieta zwija się z bólu, a lekarz nie reaguje. Po upływie kilkudziesięciu minut pozostali pacjenci zaczynają reagować, w tym momencie kobieta mdleje. W komentarzach pod filmem, który został usunięty z Facebooka okazuje się, że takie zjawiska są na porządku dziennym” – czytamy w opisie dołączonym do filmu.

W reakcji na przedstawioną scenę prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak opublikował na swoim koncie na Facebooku długi wpis. Podkreślał w nim, że wspomniany szpital potrzebuje zmian, a całą scenę nazwał „szokującą”. „Film z SORu udowadnia, że dąbrowski szpital potrzebuje zmian w wielu obszarach” – podkreślał polityk. „Podjąłem decyzję o ogłoszeniu konkursu na nowego dyrektora dąbrowskiego szpitala i przedłożyłem Radzie Miejskiej związany z tą decyzją projekt uchwały dotyczący powołania komisji konkursowej” – pisał dalej. Oświadczył, że rolę tymczasowego dyrektora szpitala powierzył Iwonie Łobejko. Dotychczasowy szef placówki i tak odchodzi na emeryturę za tydzień.

Tymczasem lekarze zwracają uwagę na fakt, iż jest to problem systemowy, a nie dotyczący wyłącznie tego szpitala. – SOR-y mają problemy. Wielu pacjentów przychodzi z niewielkimi dolegliwościami, co odbywa się kosztem pacjentów ciężej chorych. To problem ogólnopolski, a ten przypadek, jak każdy, wymaga indywidualnego rozpatrzenia – mówił w TVS Zbigniew Podraza, dyrektor ZCO w Dąbrowie Górniczej.

Także w komentarzach pod usuniętym postem na Facebooku oraz pod filmem na Youtube internauci zwracają uwagę, że ogromne kolejki na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych to niemal norma w polskich szpitalach. Przy braku odpowiedniej liczby personelu, niedostatecznych nakładach na służbę zdrowia i pacjentach zgłaszających się często z błahymi dolegliwościami, trudno o odpowiednią opiekę medyczną - przekonuje spora część internautów.