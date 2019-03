Złodziejki przyłapane na gorącym uczynku. Policja publikuje nagranie i ostrzega

Od kilku tygodni krakowscy policjanci pracowali nad ustaleniem sprawców kradzieży kieszonkowych w centrum miasta. Z zabezpieczonych nagrań i zeznań osób poszkodowanych wynikało, że mogą to być dwie obywatelki Bułgarii.

18 marca kobiety zostały zdemaskowane przez ochroniarza jednego ze sklepów znajdujących się w centrum handlowym. Elegancko ubrane kobiety, udające zainteresowane zakupami klientki - śledziły namierzony cel. Podchodziły na tyle blisko, by w swobodny sposób sięgnąć do plecaka i wyciągnąć portfel. Całe zdarzenie zarejestrował sklepowy monitoring. Ochroniarz sklepu błyskawicznie zareagował – ujął kobiety, a na miejsce wezwał funkcjonariuszy z Komisariatu I Policji w Krakowie.

Policjanci zatrzymali złodziejki - dwie kobiety w wieku 28 i 35 lat, które zostały przewiezione do komisariatu w celu przesłuchania. Z policyjnych ustaleń wynika, że zatrzymane od grudnia przebywają na terenie Polski. Przez ten czas kobiety dokonały w Krakowie co najmniej 8 kradzieży. Grasowały po dużych centrach handlowych – wybierając zatłoczone miejsca i korzystając z nieuwagi sklepowych klientów. Kradły przede wszystkim portfele z gotówką i kartami płatniczymi.

Kobietom przedstawiono zarzuty dotyczące dokonania w sumie 8 kradzieży (zarzuty z art. 278 kk, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności). Kobiety dobrowolnie poddały się karze uzgodnionej z prokuratorem. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono od złodziejek gotówkę w kwocie 10 tys. zł.

Dla przestrogi policja postanowiła zaprezentować nagranie z monitoringu sklepowego, na którym widać sposób działania złodziejek.

Policja przypomina:

Bądźmy ostrożni i zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Tłok, ścisk i kolejki, to bowiem doskonałe warunki do działania dla kieszonkowców. Wykorzystują tłok bądź sami go umiejętnie tworzą. Sprzyja im nasz pośpiech i rozkojarzenie. Wybierają swoją ofiarę i obserwują ją przez pewien czas. Patrzą, gdzie chowa pieniądze. Podchodzą blisko sprawdzając, czy osoba będzie reagować podczas kradzieży.

Jak sobie z tym radzić? Oto kilka prostych wskazówek:

Płacąc za zakupy, nie pokazujmy, ile pieniędzy mamy przy sobie. Wzmożoną ostrożność zachowajmy również w środkach komunikacji publicznej. Pamiętajmy, że torebka powinna być zawsze zamknięta, umieszczona z przodu, w zasięgu wzroku, portfel schowany w głębiej położonej przedniej kieszeni. Zwracajmy uwagę, czy wokół nas nie tworzy się tzw. „sztuczny tłok”, który jest wykorzystywany przez złodziei kieszonkowych.

Czytaj także:

Reprezentantki Polski napadnięte na Majorce. Mistrzyni świata opisała wszystko na Facebooku