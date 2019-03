Nagi mężczyzna w kolejce do samolotu. Dla pracowników lotniska miał proste wytłumaczenie

Na moskiewskim lotnisku Domodiedowo nagi mężczyzna próbował wsiąść do samolotu Ural Airlines do Symferopola. Rozebrał się dopiero po przejściu kontroli bezpieczeństwa. Jak gdyby nigdy nic, ustawił się w kolejce do odlotu. Tłumaczył swoje zachowanie prawami aerodynamiki i tym, że „tak jest mu łatwiej”.

Według rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mężczyzna to 38-letni mieszkaniec Jakucka na Syberii. Został zatrzymany i zabrany na badania w pobliskim szpitalu. Incydent spowodował opóźnienie wejścia pasażerów na pokład, przez co lot opóźnił się o 15 minut. W sieci pojawiło się sporo nagrać z tego zdarzenia. Oczywiście zostały wcześniej odpowiednio ocenzurowane.

