Gwałcili własne dzieci? Jest areszt dla pary z Krapkowic

36-letnia Katarzyna K. i 47-letni Janusz Cz. trafią na trzy miesiące do aresztu. Są podejrzani o gwałty na dziewczynkach w wieku od 8 do 11 lat. Do czynów tych miało dochodzić w latach 2016-2018. – Obojgu podejrzanym przedstawiono zarzuty. Żadne z nich nie przyznaje się do winy. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obojga byłych opiekunów dziewczynek trzymiesięczny areszt tymczasowy – informował prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

W rozmowie z Nową Trybuną Opolską sprawę skomentowała Iwona Kanturska z Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich. – Kobieta i jej konkubent podejrzani są o doprowadzenie przemocą do obcowania płciowego małoletnich poniżej 15 roku życia. Działali przy tym wspólnie i ze szczególnym okrucieństwem – przekazała dziennikarzom. Na trop tego wstrząsającego procederu miał wpaść prokurator, prowadzący inną sprawę.

