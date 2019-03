Zaraz kwiecień, a ty wciąż unikasz siłowni? Te memy poprawią ci humor, ale nie sylwetkę

Zrzucanie wagi potrafi mocno dać w kość. Wymaga wielu poświęceń, siły i cierpliwości. Nie zaszkodzi też podstawowa wiedza dotycząca odżywiania i pomoc specjalistów: dietetyków, trenerów na siłowni. Niemal każdy z nas już był, lub kiedyś będzie na diecie. Dlatego też życzymy wszystkim odwagi i wytrwałości. Nie poddawajcie się.

Jednocześnie warto pamiętać, że nasza dieta to rzadko kiedy kwestia życia i śmierci. Nie róbmy więc z niej zbyt poważnej sprawy i nie załamujmy się, jeśli zdarzy nam się potknięcie. Lub jeśli po tym potknięciu poleżymy sobie kilka lat. Do wszystkiego dobrze jest podejść z dystansem i z humorem. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z memami, które internauci z całego świata stworzyli właśnie dla ludzi na diecie. Jest nas wielu!

