Rosja. Pijany mężczyzna wpadł do baru z włączoną piłą mechaniczną

W Nachodce koło Władywostoku miała miejsce scena rodem z filmów grozy. Do pubu pełnego ludzi wszedł mężczyzna z włączoną piłą motorową. Na domiar złego ów „drwal” był kompletnie pijany i nie docierały do niego żadne argumenty. Według świadków miał krzykiem wzywać ludzi do modlitwy. Goście lokalu opowiadali też, że tego samego dnia był już wcześniej we wspomnianym barze i kłócił się z innymi klientami, ubliżając im.

Do internetu trafiło nagranie z tamtego wydarzenia. Widzimy na nim, jak kilku mężczyzn próbuje opanować sytuację i łapie pijanego mężczyznę za ręce. Wszystko wygląda wyjątkowo groźnie, ponieważ ten nawet na moment nie wyłącza swojego narzędzia. W pewnym momencie wirujące ostrze zaplątuje się w zasłony. Na szczęście na nagraniu nie widać, żeby ktokolwiek został ranny. Zdarzenie wywołało jednak panikę wśród niektórych gości pubu. W dłuższej wersji filmu widać, jak przestraszona i wściekła kobieta bije mężczyznę z piłą po twarzy.

Policja o całej sprawie miała dowiedzieć się dopiero po nagłośnieniu jej przez media społecznościowe. W reakcji na liczne głosy oburzenia stróże prawa zapowiedzieli, że zajmą się mężczyzną pokazanym na nagraniu i dokładnie zbadają okoliczności tego wydarzenia.

