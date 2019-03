Zakończono śledztwo ws. byłego szefa partii Twój Ruch. Jest akt oskarżenia wobec Janusza P.

Toczące się od dłuższego czasu śledztwo w sprawie byłego szefa partii Twój Ruch zostało zakończone. Jego efektem jest akt oskarżenia, przesłany przez prokuraturę do warszawskiego sądu. Jak informuje reporter RMF FM, dotyczy on przestępstwa skarbowego w postaci niezapłacenia podatku od zbycia akcji i udziałów w jednym z posiadanych przedsiębiorstw oraz w towarzystwie inwestycyjnym.

Jak podaje RMF FM, dochód z tych transakcji miał wynieść 5,5 miliona złotych, z czego do zapłacenia był podatek w kwocie około miliona złotych. To właśnie tego miliona brakuje śledczym w kasie fiskusa. Oskarżany o przestępstwo podatkowe Janusz P. nie przyznaje się do winy. Złożył w prokuraturze stosowne wyjaśnienia, jednak nie zostały one uznane przez śledczych.

