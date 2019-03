UE zakazała jednorazowych plastikowych sztućców, talerzy i słomek. Mają zniknąć do 2021 roku

W środę 27 marca w Strasburgu przypieczętowano los jednorazowych słomek, kubków, sztućców z plastiku, etc. Mają zniknąć z całego obszaru Unii Europejskiej do 2021 roku, a dodatkowo poważnie ograniczone ma zostać użycie plastikowych toreb i butelek. Dziennikarze RMF FM o reakcję na decyzję Parlamentu Europejskiego pytali w Ministerstwie Środowiska. W odpowiedzi usłyszeli, że plastikowe sztućce i talerze mają zostać usunięte ze sprzedaży jednym zakazem, który zostanie wprowadzony za dwa lata. Trudniej będzie z plastikowymi torbami, które wstępnie mogłyby zostać obłożone kolejnymi opłatami. Z kolei plastikowe butelki miałyby, według wstępnego planu, trafiać do skupów plastiku. Zostałyby też obłożone specjalną kaucją.

Nie tylko sztućce i kubki

W grudniu ubiegłego roku negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego oraz 28 państw członkowskich Unii Europejskiej uzgodnili listę 10 jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych z łatwo dostępnymi alternatywami, które zostaną zakazane. Są to: patyczki higieniczne, plastikowe sztućce, talerze, słomki, mieszadła do napojów, pojemniki na żywność wykonane ze spienionego polistyrenu.

W przypadku innych przedmiotów z tworzyw sztucznych, takich jak pojemniki na żywność oraz kubki i pokrywki do napojów, nacisk ma zostać położony na ograniczanie ich użycia i ustalanie obowiązków czyszczenia dla producentów. Wszystkie butelki z tworzyw sztucznych do 2030 roku będą musiały mieć co najmniej 30 proc. zawartości z recyklingu. Producenci filtrów tytoniowych zawierających plastik będą musieli pokryć koszty zbierania tych odpadów.

Więcej plastiku niż ryb

– Wszyscy słyszeliśmy ostrzeżenie Światowego Forum Gospodarczego, że według statystyk, do 2050 roku na świecie będzie więcej plastiku niż ryb w oceanach, jeżeli wciąż będziemy wyrzucać plastik do morza w takim stopniu, jak dotychczas – tłumaczyła wówczas austriacka minister ds. zrównoważonego rozwoju Elisabeth Koestinger.

Kraje Unii Europejskiej przetwarzają tylko jedną czwartą z 25 ton odpadów z tworzyw sztucznych, które produkują.

