Złodziej palet zatrzymany w Jaśle. Wpadł, bo drugi raz okradał tę samą hurtownię

Do pierwszej kradzieży doszło w sobotę 23 marca. Z terenu hurtowni przy ulicy Towarowej w Jaśle, pod osłoną nocy, sprawca ukradł około 90 drewnianych palet, powodując kilkutysięczne straty. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z pionu kryminalnego jasielskiej komendy. Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i ustalili dokładne okoliczności zdarzenia. Zabezpieczyli również niezbędny materiał dowodowy.

Na efekty policyjnych działań nie trzeba było długo czekać. Złodziej po raz drugi pojawił się na miejscu przestępstwa w poniedziałek 25 marca w nocy. 30-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego przyjechał po kolejną partię palet osobowym audi z przyczepką. Policjanci zatrzymali go po godz. 1 na ulicy Bieszczadzkiej w Jaśle, kiedy próbował wywieźć skradzione palety.

Zatrzymany 30-latek trafił do policyjnego aresztu. Przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. W świetle obowiązujących przepisów za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.