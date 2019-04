Na podstawie tych zdjęć dowiesz się, czy masz problemy ze wzrokiem. To hit sieci!

Lekarze twierdzą, że żeby zdiagnozować astygmatyzm należy przejść specjalistyczne badania. Innego zdania jest pewien użytkownik Twittera, który przekonuje, że potrzeba jedynie kilku sekund i dostępu do komputera. Sposób internauty wydaje się mieć same zalety, ponieważ za usługę nie trzeba płacić. Co więcej, by się przebadać, nie trzeba także czekać w czasami naprawdę długich kolejkach.

Spójrzcie na zdjęcia, które opublikował internauta występujący pod pseudonimem @UnusualFacts6. Jeżeli światła samochodów widzicie jako rozmazane to jego zdaniem macie astygmatyzm. Post został polubiony prawie 60 tysięcy razy. Internauci udostępnili go ponad 22 tys. razy. Użytkownicy mediów społecznościowych są zachwyceni. Niektórzy nie kryją zaskoczenia. „Myślałem, że wszyscy widzą te linie”, „Właśnie dowiedziałam się czegoś interesującego o sobie” – komentowali.

Astygmatyzm

Astygmatyzm to wada układu optycznego polegająca na tym, że promienie padające w dwóch prostopadłych płaszczyznach są ogniskowane w różnych punktach. Wywołuje ona obraz nieostry i zniekształcony. Istnieją dwa rodzaje astygmatyzmu. Astygmatyzm zwany jest również niezbornością rogówkową. Może występować w parze z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością. Może też przybierać różny stopień zaawansowania.