Dolnośląskie. Karawan zgubił trumnę z ciałem. Obsługa zorientowała się dopiero na miejscu

Według informacji podawanych przez „Gazetę Wrocławską”, do opisywanego zdarzenia doszło przed godziną 18 w miejscowości Pławna Góra koło Lwówka Śląskiego. Lokalna policja otrzymała kilka zgłoszeń od kierowców, dotyczących trumny leżącej na drodze nr 297. Okazało się, że wypadła ona z karawanu, który przewoził ciało na miejsce kremacji – z Lwówka Śląskiego do Jeleniej Góry.

Mateusz Królak z Komendy Powiatowej policji w Lwówku Śląskim poinformował, że do wypadku doszło przez nieodpowiednie zabezpieczenie samochodu przez pracowników firmy pogrzebowej. – Chyba nigdy wcześniej tutaj takiego nie było. Zaznaczam, że to nie jest makabryczny żart primaaprilisowy... Trumnę na jezdni faktycznie zauważyli inni uczestnicy ruchu – potwierdzał w wypowiedzi dla „Gazety Wrocławskiej”.

– Kabina do przewozu trumny nie jest połączona z częścią dla kierowcy i obsługi. Brak trumny mężczyźni zauważyli po dojechaniu na miejsce w Jeleniej Górze. W tym czasie dzwonili już do nas kierowcy z informacjami o makabrycznej zgubie na jezdni – mówił ten sam funkcjonariusz, tym razem w rozmowie z Wirtualną Polską. Przyznał, że mogło dojść do awarii zamka tylnej klapy.

Sprawą zajęła się policja i prokuratura. Przez pewien czas ruch pomiędzy Lwówkiem Śląskim i Jelenią Górą odbywał się naprzemiennie.