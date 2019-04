Niesamowite iluzje optyczne dziełem przypadku. Tu nic nie jest tym, czym wydaje się być

Galeria:

Iluzje optyczne w życiu codziennym

Ujęcia jedne na milion. Część powstała niezamierzenie, w przypadku niektórych fotograf pewnie musiał dołożyć sporo wysiłku albo po prostu wyczekać właściwego momentu. Łączy je jedno – do ich stworzenia nie użyto programu graficznego, a potrafią naprawdę nieźle namieszać w głowie.

Fotografie anonimowych internautów stanowią nie lada wyzwanie. To, co wydawało się oczywiste, po chwili patrzenia wcale takim nie jest, tymczasem prawdziwe okazują się najbardziej prozaiczne wyjaśnienia. Wystarczy zaufać własnym oczom i temu, co naprawdę widzimy. A może... wcale nie?

Czytaj także:

„Pieseł” to nie przypadek. Te psy udowadniają, że shiba inu musiały zostać królami memów