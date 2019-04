Czy zdjęcie może ocalić życie? Te psy otrzymały wyjątkową szansę

Wyobraź sobie, że musisz opuścić swój dom, przyjaciół i rodzinę, którą kochasz. Twoje życie całkowicie się zmienia, trafiasz do miejsca, którego zupełnie nie znasz i w obce środowisko. To właśnie czują psy, kiedy trafiają do schroniska. Pewna fotograf Josie Baughan, która prowadzi firmę The Artisan Hound, fotografuje w Wielkiej Brytanii psy, które potrzebują domu. W ten sposób, przedstawia je w innym świetle, co pomaga w znalezieniu przez nich nowych, kochających właścicieli.