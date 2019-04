Youtuber całował własną siostrę. 5 mln wyświetleń przypłacił zalewem hejtu

Najnowszym przykładem tego, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć w pogoni za sławą i pieniędzmi, jest youtuber Chris Monroe. Znany pod pseudonimem PraknInvasion (od słowa „prank”, rozumianego jako „żart”, „kawał”, „dowcip”) twórca postanowił zaprezentować internautom, jak całuje własną siostrę. Nie chodzi tu bynajmniej o jakieś cmoknięcie w policzek. Widzowie dostali namiętny pocałunek w usta.

Chris Monroe tłumaczył, że nie robi niczego złego, ponieważ całował swoją siostrę przyrodnią Katilyn O’Connor (w tym wypadku para miała wspólnego rodzica). Na kanał PrankInvasion trafił ponad 5-minutowy film, na którym pokazany jest moment pocałunku, a właściwie czterech następujących po sobie pocałunków. Na koniec autor zapewnia, że mimo określonego celu, przebieg nagrania nie został zaplanowany, a sam pocałunek był spontaniczny. Mówi też, że „robi to dla YouTube'a”. Postanowiliśmy nie zamieszczać tego nagrania, by nie promować dalej kanału Monroe.

PrankInvasion: To moja prawdziwa siostra

Jak można się domyślić, wideo z 22 marca nie spodobało się internautom. Obok 26 tys. kciuków w górę widnieje liczba 146 tys. kciuków w dół. Taka dysproporcja nie zdarza się zbyt często. Poza najczęstszym komentarzem wyrażającym obrzydzenie, pojawiają się także zarzuty o oszukiwanie widzów. Zszokowani internauci nie wierzę, że Chris Monroe naprawdę całował się z siostrą. Twierdzą, że była to opłacona aktorka, tylko przypominająca O’Connor. Komentujących razi też sposób, w jaki youtuber chwyta kobietę za głowę, wymuszając kolejne pocałunki.

PrankInvasion w weekendowym wywiadzie dla „The Sun” zapewnia jednak, że całowaną osobą naprawdę była jego siostra. – To moja prawdziwa przyrodnia siostra. Jest w połowie mojej krwi, to fakt – podkreślał. Całe zdarzenie stało się już swego rodzaju youtube'owym memem. Pod wieloma innymi filmami innych youtuberów pojawiają się komentarze odwołujące się do całej sytuacji, kpiące z PrankInvasion.