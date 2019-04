Arabia Saudyjska. Ścięto dwóch mężczyzn, ich rodziny nie zostały poinformowane o egzekucjach

Satwinder Kumar z Hoshiarpur i Harjeet Singh z Ludhiany zostali ścięci w czwartek 28 lutego 2019 roku w Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Reuters, egzekucji dokonano „w związku ze sprawą zamordowania innego hindusa w 2015 roku”. O wykonaniu egzekucji nie zostały poinformowane rodziny mężczyzn.

Do żony Satwindera – Seemy Rani, docierały pogłoski, z których wynikało, że jej mąż „mógł zostać stracony”. W związku z tym kobieta zwróciła się do rządu w Indiach z prośbą o umożliwienie skontaktowania się z mężem. W tym tygodniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju potwierdziło, że doszło do egzekucji. – To barbarzyństwo – powiedział jeden z ministrów.

– W 2013 roku Satwinder pojechał do Arabii Saudyjskiej, aby pracować jako kierowca ciężarówki. Został aresztowany w 2015 roku, ale dowiedzieliśmy się o tym kilka miesięcy później – powiedziała Rani. „W systemie saudyjskim szczątki zmarłych, którzy zostali straceni, nie są przekazywane ani ambasadzie kraju, z którego pochodzili, ani członkom ich rodzin” – podaje Reuters.