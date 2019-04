Assassin's Creed: Unity za darmo. Czym jest uPlay, potrzebny do ściągnięcia gry?

Przeciętny gracz po przeczytaniu powyższych zdań może złapać się za głowę. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy są na bieżąco z branżą gier, a wiele osób zainteresowanych pożarem katedry Notre Dame to niekoniecznie internauci obeznani ze Steamem i Battle.netem.

W związku z mnożącymi się zapytaniami w Google i mediach społecznościowym czujemy się w obowiązku wyjaśnić: uPlay to sklep internetowy Ubisoftu i jednocześnie platforma, na której firma udostępnia swoje gry. Nie da się legalnie zagrać w Assassin's Creed: Unity, bez wcześniejszego ściągnięcia programu. Dopiero w ramach uPlay możemy kliknąć w odpowiedni odnośnik do gry i pobrać ją za darmo. Promocja jest już aktualna i potrwa do 25 kwietnia.

Dlaczego akurat Assassin's Creed: Unity?

Gra Assasin's Creed: Unity pochodzi z 2014 roku, a jej akcja toczy się we Paryżu w czasie rewolucji francuskiej. Jako tytułowy asasyn, płatny zabójca, główny bohater stara się pomścić swojego ojca. Podobnie jak w wielu poprzednich odsłonach serii Assasin's Creed, gracz może poruszać się po dachach budynków, w tym także katedry Notre Dame, która została odwzorowana z wyjątkową dbałością o szczegóły. To właśnie z tego powodu Francuzi postanowili udostępnić swoje dzieło za darmo.

Czytaj także:

To miejsce ważne nie tylko dla Francuzów. Polskie akcenty w Notre Dame