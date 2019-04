Po zamachach na Sri Lance aresztowano 7 osób. Podano też liczbę ofiar

Minister obrony Sri Lanki przekazał informację o pierwszych zatrzymaniach w związku z niedzielnymi atakami terrorystycznymi w tym kraju. W niedzielę 21 kwietnia w kościołach i hotelach zdetonowano ładunki wybuchowe, które raniły około 470 osób i zabiły co najmniej 207. AFP, która nieoficjalnie donosiła o 35 ofiarach z zagranicy, ujawniła także informację o ostrzeżeniach przed zamachami. Miał je formułować szef krajowej policji.

Do ataków doszło w kościele św. Antoniego w stolicy kraju - Kolombo, w kościele św. Sebastiana w Migamuwie oraz w świątyni na wyspie Madakalapuwie. ładunki zdetonowano też w hotelu Cinnamon Grand Colombo w stolicy, w hotelu w mieście Dehiwala oraz w jeszcze jednym hotelu w Kolombo. Były to prawdopodobnie zamachy samobójcze, choć nie zostało to potwierdzone jeszcze we wszystkich przypadkach.

Do ataków nie przyznała się żadna organizacja terrorystyczna. Lokalne władze nie wiedzą, kto mógł stać za tragicznymi wydarzeniami z Wielkiej Niedzieli. Zagraniczne agencje przypominają, że według ostatnich danych na Sri Lance żyło około 1,2 mln katolików, a populacja całego kraju do około 21 mln.

Komentarze polityków

Do tych tragicznych wydarzeń odnieśli się politycy w mediach społecznościowych. Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze, że „trudno powstrzymać gniew przeciwko brutalnym i cynicznym terrorystom uderzającym w najważniejsze wartości”. Donald Tusk zapewnił, że „myślami jest z rodzinami zabitych w atakach na kościoły i hotele oraz z tymi, którzy wciąż walczą o życie„. „Nikt nie powinien czuć strachu, gdy praktykuje swoją wiarę” – czytamy z kolei we wpisie premier Wielkiej Brytanii na Twitterze.

W związku z atakami terrorystycznymi na Sri Lance polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do przebywających w tym kraju Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności.

Czytaj także:

Sri Lanka. Eksplozje w kościołach i hotelach, rośnie liczba ofiar. „Skoordynowany atak na chrześcijan”