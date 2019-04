McDonald's zaserwował im kurczaka z piórami. Mało apetyczne zdjęcia obiegły cały świat

Kawałek kurczaka w chrupiącej panierce to jedno z bardziej znanych dań w McDonald's. Pozytywne skojarzenia klientów sieci mogą jednak poważnie ucierpieć przez zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych. Kobieta z Chin twierdzi, że jej dziecko zakrztusiło się kawałkiem, który miał... pióra!

Galeria:

McNuggets z piórami w jednym z chińskich lokali McDonald's

Do zdarzenia miało dojść w jednym z lokali w Pekinie. Matka przyznaje, że nie zauważyła niczego podejrzanego, a jej córka zdążyła zjeść już trzy kawałki, zanim zorientowały się, że coś z ich jedzeniem jest nie tak. Oburzona tym niedopatrzeniem postanowiła zrobić kilka fotografii i nagrać wideo. Materiały szybko trafiły do mediów społecznościowych, między innymi do chińskiej aplikacji Weibo.

Jak przekazała mediom, natychmiast udała się też do menadżera pechowej restauracji. Ten zaoferował jej 10-krotną wartość jej posiłku plus dodatkowe 300 yuanów – zarówno w kuponach na jedzenie, jak i w gotówce. Kobieta twierdzi, że odmówiła i zgłosiła sprawę miejscowym władzom zajmującym się kontrolą żywności. Chinka podkreśla, że jej dziecko ma teraz odruch wymiotny przy niemal każdym posiłku.

Za pośrednictwem Weibo przedstawiciele McDonald's przeprosili za całe zdarzenie i zapewnili, że przeprowadzą kontrolę dotyczącą tego incydentu. „Wyrażamy szczere przeprosiny za wadę naszego produktu, która nie została natychmiastowo wykryta przez obsługę i spowodowała niedogodność dla klientki” – podkreślała firma w oświadczeniu.

Czytaj także:

Ukłon McDonalds'a w stronę wegetarian. W ofercie pojawiły się nuggetsy i burgery bez mięsaCzytaj także:

Burger King strollował McDonald`s. Genialne przebranie na HalloweenCzytaj także:

McDonald's „od kuchni” już widzieliśmy, pora na KFC. „Nagranie wykręca żołądki”