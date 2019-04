Wałęsa: Wybory nie mogą utrudniać balangowania. Kolejne kontrowersyjne wypowiedzi byłego prezydenta

W jednym z wywiadów z zagraniczną dziennikarką Wałęsa odpowiadał na pytanie o demokrację.

– Jaka demokracja? Jak poniżej 50 proc. bierze udział w wyborach, to to nie ma demokracji. Wszystkie wybory gdzie jest frekwencja poniżej 50 proc.należy uznać za niebyłe – stwierdził były polski prezydent. – Dziś ludzie są wygodni, mają samochody, domy na wsi. Kto będzie chciał na jakieś zebrania chodzić w sobotę, w niedzielę. Kto będzie chciał na wybory chodzić w niedzielę. A ponieważ widzimy, że tacy ludzie są, to musimy ich inaczej zorganizować. Inaczej wybory muszą się odbywać, żeby każdy mógł głosować, a nie utrudniało mu to balangowania w piątek, sobotę i niedzielę – dodał.

Kontrowersyjna wypowiedź pada w 5:55 minucie poniższego filmu.

Inny rozmówca Lecha Wałęsy chciał szczególnie porozmawiać z polskim noblistą na temat jego spotkania w 2013 roku z Aung San Suu Kyi birmańską laureatką Pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku. Warto przypomnieć, że w 2012 roku Instytut Lecha Wałęsy zaangażował się w akcję „Solidarni z Birmą”.

W 1:10 minucie wywiadu prowadzący chciał nawiązać do interesującego go tematu. – Przejdę do kraju, który mnie szczególnie interesuje – stwierdził. – Pańska sprawa. Pytanie? Problem? - odpowiedział Wałęsa.

Następnie w tej samej sprawie w 1:48 minucie wywiadu. – Tam [w Birmie] jest kwestia muzułmanów, którzy zostali wypędzeni – zaczął zadawać pytanie autor. – Nieważne, następne pytanie – odpowiedział Wałęsa – A dlaczego Pan się upiera o Birmę, wszystko o Birmie powiedziałem – dodał.

I jeszcze w 14:09 minucie nagrania polski noblista stwierdził, że pytania prowadzącego wywiad są „dziwne”. – Dla kogo Pan to robi . – zapytał Wałęsa. Na odpowiedź, że to wywiad na własny użytek – Eee, no to Panie – odpowiedział lekceważąco. Kiedy prowadzący wywiad chciał wytłumaczyć, dlaczego przede wszystkim pyta o Birmę. – Panie, a co mnie Birma obchodzi? – powiedział były prezydent.