Zaręczyny premier Nowej Zelandii. Pierścionek potwierdził jej długoletni związek

Informacja o zaręczynach nie wyszła ze strony polityk. To sami dziennikarze zwrócili uwagę na pierścionek, widniejący na jej palcu. 38-letnia premier zaczęła nosić go po powrocie z wielkanocnego urlopu. Narzeczony Jacindy Ardern to 41-letni Clark Gayford. Ich nieformalny związek trwał od lat, a ostatnio para doczekała się córki. Było to głośno komentowane na świecie, ponieważ to dopiero drugi przypadek, by rządząca premier urodziła w trakcie swojej kadencji.

O Ardern było głośno już w październiku 2017 roku, kiedy to została najmłodszym premierem w historii kraju. Szefowa Partii Pracy jest trzecią kobietą na stanowisku szefa rządu w historii Nowej Zelandii. Jak zapowiadała w kampanii wyborczej, jej cele to wybudowanie tysięcy przystępnych cenowo domów, zwiększenie nakłady na opiekę zdrowotną i edukację oraz oczyszczenie skażonych dróg wodnych. Sprzeciwiała się także redukcji podatków dla osób o wysokich dochodach i popierała model państwa opiekuńczego. Ardern jest zwolennikiem małżeństw tej samej płci, głosowała za przyjęciem ustawy o równości małżeńskiej w 2013 roku. Popiera liberalizację prawa aborcyjnego.

