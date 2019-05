Miaukules Purr a'Lot wśród kotów! Poznajcie Gringo – gwiazdę Instagrama

Na Instagramie znajdziecie pełno zwierząt wyróżniających się pojedynczymi szczegółami. Dziwne umaszczenie, kształtne uszy, różnokolorowe oczy – do wyboru, do koloru. Dlaczego więc warto zwrócić uwagę na Gringo i jego wąsy? Otóż po dokładnym wpatrzeniu się w pyszczek naszego gwiazdora, zdajemy sobie sprawę, że on ma wąsy podwójne. Jedne – oczywiście takie same jak cały koci ród. Drugie – układające się z niezwykłego zabarwienia jego sierści. Nadaje mu to niezwykle poważny, a przez to i zabawny wygląd. Poważnie, spójrzcie na niego i wyobraźcie sobie w meloniku, z monoklem i cygarem. Tak bez wątpienia wyglądałby koci detektyw Miaukules Purr a'Lot w powieściach kociej odpowiedniczki Agathy Christie.

