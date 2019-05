Płyn do chłodnic popił płynem do spryskiwaczy. Lekarze ratują rolnika spod Łodzi

Mieszkaniec województwa łódzkiego miał szczęście, ponieważ lekarzom udało się w porę przeprowadzić dializę. Jego organizm jest obecnie oczyszczany z trujących substancji. Istnieje jednak poważne przypuszczenie, że do końca życia będzie musiał radzić sobie z poważnie uszkodzonymi nerkami. Wypicie toksycznego alkoholu prawdopodobnie skończy się w tym przypadku powikłaniem i niewydolnością nerek. A mógł skończyć się śmiercią.

Rolnik spod Łodzi najpierw wypił płyn do chłodnic, a następnie poprawił płynem do spryskiwaczy. W momencie przywiezienia do szpitala przez karetkę pogotowia, miał we krwi 3 promile alkoholu. W artykule „Expressu Ilustrowanego” podkreśla się, że tego typu przypadki należą do wyjątkowej rzadkości. Jednoczesne zatrucia obiema wymienionymi substancjami to prawdziwy ewenement.

Czytaj także:

Robotnicy na A2 skarżą się na kierowców: Rzucają w nas nawet butelkami z moczemCzytaj także:

33 tys. zł za rzut butelką. Kosztowny wybryk podczas domówki w Lublinie