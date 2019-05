Lewandowski wie, jak świętować mistrzostwo. Nagrania z Polakiem są hitem sieci

Humory mistrzom Niemiec dopisywały, bo i styl wywalczenia tytułu był wyjątkowy. Losy mistrzostwa rozstrzygnięte zostały dopiero w ostatnim meczu sezonu, w którym Bayern w świetnym stylu pokonał Eintracht Frankfurt. Na własnym stadionie piłkarze z Monachium wbili przeciwnikom pięć goli, tracąc tylko jednego. Bramki strzelało pięciu różnych zawodników, w tym żegnający się z klubem Franck Ribery i Arjen Robben. Obaj piłkarze odchodzą po tym sezonie, kończąc pełną sukcesów przygodę z Bayernem Monachium.

Choć tego dnia Robert Lewandowski bramki nie zdobył, to jednak walnie przyczynił się do końcowego sukcesu drużyny, strzelając na przestrzeni sezonu 22 gole (najlepszy wynik w Bundeslidze) i zdobywając 10 asyst. W meczu z Eintrachtem popisał się też piękną asystą drugiego stopnia, kiedy to technicznym zagraniem przerzucił piłkę nad linią obrony, a tę do strzelca bramki dograł jego inny kolega. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne nagrania, w których Polak wiedzie prym podczas mistrzowskiej fety. Zobaczcie sami.