Pięciu rumuńskich robotników zgwałciło nastolatkę. Detektyw pochwaliła odwagę ofiary

Skazani to 20-letni Florin Calin, 23-letni Dorel Diaconu, 18-letni Oprea Dobre, 18-letni Alexandru Dobrin i 24-letni Marius Dobrin. Wszyscy przyznali się do winy i ze szczegółami opisali przebieg nocy z listopada ubiegłego roku, podczas której dopuścili się gwałtu na nastolatce. Swoją ofiarę upatrzyli w jednym z miejskich klubów. Zwrócili uwagę na fakt, że jest pijana, a swoją „opieką” jeszcze na parkiecie otoczył ją Marius Dobrin.

Mężczyzna flirtował i tańczył z kobietą. Według ustaleń prokuratury nie odstępował jej nawet na krok. Pomógł kobiecie zapalić papierosa i ubrać płaszcz. Pozostali mężczyźni przez cały czas znajdowali się w pobliżu, jednak w odległości, która miała nie wzbudzać podejrzeń. Kiedy Dobrin odprowadzał ofiarę z dala od klubu, reszta grupy podążyła ich śladem. Następnie cała grupa odwiozła kobietę na teren parkingu i tam wykorzystała.

Jak wyjaśniał adwokat ofiary, nastolatka nie krzyczała, gdyż miejsce było odosobnione, a ona bała się o swoje życie. – Myślałam, że zamierzają mnie zabić – mówiła. Po wszystkim Florin Calin odwiózł dziewczynę z powrotem do miasta, gdzie odnalazł ją przypadkowy przechodzień, który zwrócił uwagę na jej krzyki. – To sprawa, w której młoda kobieta została porwana przez pięciu mężczyzn, przewieziona do ustronnego miejsca, zgwałcona i nagrana podczas gwałtu przez dwóch sprawców – mówił prawnik pokrzywdzonej.

Na odwagę dziewczyny zwróciła uwagę inspektor Christina MacLennan, która doprowadziła do namierzenia sprawców. Podkreślała, że nastolatka cierpi obecnie na zespół stresu pourazowego, a mimo to była w stanie pomóc policji. – Bez jej siły nie bylibyśmy w stanie osiągnąć rezultatu, który mamy dzisiaj – mówiła. Wszyscy oskarżeni zostali skazani na 10 lat więzienia, trafili do rejestru przestępców seksualnych na 12 lat i otrzymali zakaz zbliżania się do ofiary. Sąd zarekomendował także ich deportację. O wydaleniu Rumunów z kraju zadecyduje jednak osobny urząd.