Wypadek na szkolnej wycieczce w Małopolsce. Spłoszony koń przewrócił wóz z dziećmi

W wypadku uczestniczyły dzieci z Jaworzna, które pojechały do Nowej Góry na wycieczkę i nocleg w gospodarstwie agroturystycznym. W piątek przed południem udały się na przejażdżkę otwartym wozem drabiniastym. Podczas podróży ciągnący wóz koń spłoszył się i szarpnął wozem, przewracając go na bok.

Wozem jechało około prawdopodobnie 16 dzieci w wieku od 9 do 10 lat. Sześcioro z nich zostało rannych. Policjanci rozmawiający z dziennikarzami przekazali, że na szczęście odniosły one jedynie niegroźne obrażenia, które nie zagrażają życiu. Wszyscy poszkodowani w tym zdarzeniu trafili do trzech szpitali: w Krakowie, Sosnowcu i Jaworznie.

Z relacji RMF FM wynika, że woźnica nie był w stanie opanować wozu, kiedy koń zaczął ciągnąć go na bok. Wiadomo na pewno, że w chwili wypadku był trzeźwy. Szczegóły zdarzenia wyjaśnia teraz policja.