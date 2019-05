Nie zbliżajcie się do Wisły. Nowe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

O rozesłaniu wiadomości Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę 25 maja po godzinie 14 na Twitterze. To kolejny sposób na dotarcie do osób w zagrożonych rejonach, które mogły z jakiegoś powodu nie otrzymać SMS-ów z ostrzeżeniem. Jak dowiadujemy się z profilu RCB, wiadomości zostały przesłane do mieszkańców czterech powiatów w trzech województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim. Dotyczą przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle i ostrzegają przed zbliżaniem się do koryta rzeki.

Inne ostrzeżenie z tego samego dnia, wydane kilka godzin wcześniej, dotyczyło także Odry. „W wyniku spływu wód opadowych, dzisiaj i jutro możliwe przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych na Wiśle i jej dopływach (#ostrzeżenie 3. stopnia) w województwach: podkarpackim i lubelskim, a także na Odrze (ostrzeżenie 2. stopnia) w województwie dolnośląskim” – informowało centrum.

