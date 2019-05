Japonia. Nożownik zaatakował uczennice. „Zamierzam cię zabić”

We wtorek 28 maja 2019 roku w Kawasaki pewien mężczyzna ugodził nożem co najmniej 16 osób, w tym 13 uczennic czekających na przystanku autobusowym. Po zdarzeniu mężczyzna popełnił samobójstwo, zadając sobie śmiertelny cios w szyję. Obrażenia odniesione przez jedną uczennicę były na tyle poważne, że mimo interwencji lekarzy, nie udało się jej uratować.

„Zamierzam cię zabić!”

Świadkowie opisali napastnika jako mężczyznę w wieku około 40-50 lat. 57-letnia Toshichika Ishii spędzała czas w pobliskim parku, gdy nagle usłyszała przeraźliwy krzyk dziecka: „Boję się”. Napastnik miał wówczas odpowiedzieć: „Zamierzam cię zabić!”. Jak podaje The New York Times, dziewczynki uczęszczały do katolickiej szkoły.

Po dokonaniu ataku wielu rodziców, zaalarmowanych przekazami telewizyjnymi, przyjechało odebrać swoje dzieci ze szkoły, o co zresztą apelowali sami przedstawiciele placówki. Ojciec jednej z uczennic, który chciał pozostać anonimowy, powiedział, że jego córka regularnie jeździ autobusem zatrzymującym się na przystanku, na którym zaatakowane zostały dzieci.

Przedstawiciele szkoły poinformowali, że planują zorganizować dla rodziców specjalne zebranie. Zostanie również zwołana konferencja prasowa.

Czytaj także:

Zniszczono pomnik Jana Pawła II w Barwicach. „Haniebny czyn”