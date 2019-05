Szyc do Klepackiej: Jesteś żałosna dziewczynko. Oddaj te medale i nie noś orła, bo przynosisz wstyd

Aktor nie krył się ze swoim sprzeciwem dla homofobicznych wypowiedzi medalistki olimpijskiej. „Jesteś żałosna dziewczynko. Oddaj te medale i nie noś orła bo przynosisz wstyd” – napisał Borys Szyc w komentarzu pod filmem, na którym Zofia Klepacka pokazała Kingę Rusin i jej rodzinę. Nie były to jego ostatnie słowa: aktor odpowiedział też na kilka pierwszych komentarzy internautów. Jednego z nich zachęcał, by swoje obelgi powtórzył, stojąc z nim twarzą w twarz.

Borysa Szyca z Polakami rozmowy

Film Zofii Klepackiej z 26 maja wywołał sporo reakcji, na samym Facebooku skomentowano go blisko 4 tysiące razy. Jego autorka twierdzi, że została zaatakowana słownie przez Kingę Rusin. „Piękna niedziela, dziś wróciłam z Pucharu Europy i z moim tatą spacerkiem wybraliśmy się na wybory. Niestety prezenterka pewnej tv zaatakowała mnie krzycząc z drugiego końca ulicy wstyd” – napisała sportsmenka. Tego nie widać jednak na nagraniu. „Chciałam pani powiedzieć, że to jest wstyd. Straszny wstyd, chciałabym, żeby mnie pani usłyszała. Czego się pani Zofia powinna wstydzić? Tego, że obraża ludzi. Uwielbiałam panią jako sportowca, trzymam kciuki za wszystkich sportowców. Jest pani wspaniałym sportowcem, ale” – próbowała odpowiedzieć Kinga Rusin.

Swoją przerwaną wypowiedź prezenterka TVN dokończyła na Instagramie. „Wchodząc do lokalu wyborczego minęłyśmy reprezentantkę Polski w windsurfingu, która ostatnio bardziej niż z wyczynów sportowych słynie z homofobicznych, agresywnych wypowiedzi, za które musiała nawet przeprosić swoją koleżankę z kadry (przeprosiny później odwołała). Jako medalistka olimpijska powinna wiedzieć, że koła na fladze olimpijskiej symbolizują różnorodność i jedność ludzi. Skoro tak bardzo jej to nie pasuje, to może nie powinna brać udziału w Igrzyskach” – napisała Kinga Rusin.

Dziennikarka dodała, że „podziwia Zofię Klepacką za jej sportowe osiągnięcia, jednak nie jest w stanie zaakceptować obrażania osób o odmiennej orientacji seksualnej”. „Wśród sportowców są też osoby homoseksualne osiągające nieprawdopodobne sukcesy. Czy Klepacka nie podaje im ręki? A może oni jej...Wstyd pani Zofio – powiedziałam to mijając Panią i powtórzę to tutaj raz jeszcze. Nagrała pani mnie i moją rodzinę (chociaż moja mama wyraźnie powiedziała pani że sobie tego nie życzy” – dodała.

W ocenie Rusin Klepacka chciała w ten sposób zyskać popularność. „Ciekawy sposób na fejm w prawicowych mediach. Może liczy Pani na medal, tym razem od prezydenta: medal za ofiarność i odwagę, w uzasadnieniu: ryzykując życiem odważyła się nakręcić Rusin. Ps. Prawicowi sensaci grzmią, że zaatakowałam Klepacką i krzyczałam. Serio? Pokażecie mi to nagranie? Ja stałam, kiedy pani Klepacka ruszyła na mnie dzierżąc w dłoni oręż w postaci telefonu. Pokrzykiwała, obrażała mnie i nagrywała moją rodzinę, bez jej zgody” – podsumowała gwiazda TVN.

Apel o odwołanie Klepackiej z kadry narodowej

Ostatnimi wypowiedziami Zofii Klepackiej zainteresowało się więcej osób. Dziennikarz portalu natemat.pl zwrócił się nawet z apelem do prezesa Polskiego Związku Żeglarstwa, Tomasza Chamery. „W imieniu swoim, a także w imieniu tysięcy Polaków, których godność od wielu miesięcy deptana jest przez Panią Zofię Klepacką, sportowczynię, reprezentantkę Polski, olimpijkę, członkinię PZŻ, zwracam się do Pana publicznie z apelem o odwołanie Pani Zofii Klepackiej z kadry narodowej PZŻ” – pisał.

„Olimpijka, jako członkini tego związku, członkini kadry narodowej, używając agresywnego tonu, kontrowersyjnego języka, od dawna uderza w osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe, których w sporcie nie brakuje. W żeglarstwie również. Uderza w sportowców heteroseksualnych posiadających dzieci. Tych sportowców, którzy chcieliby, aby ich dzieci wyrosły na ludzi mądrych, wrażliwych, szanujących wszelkie odmienności” – zwracał uwagę.

