Jaka matka, taka córka? 57-latka stała się gwiazdą internetu

Kasha Grimes została okrzyknięta prawdziwą gwiazdą internetu, po tym jak zaczęła regularnie prowadzić swoje konto na Instagramie. 57-letnia kobieta w mediach społecznościowych pokazuje głównie swoje stylizacje. Internauci w komentarzach podkreślają, że trudno uwierzyć w to, że ma prawie 60 lat.

Instagram to nie jedyne miejsce, w którym można obserwować działania Kashy. Kobieta prowadzi także kanał na YouTubie, gdzie nie boi się poruszać tak zwanych trudnych tematów. Często tworzy filmy we współpracy ze swoją córką Mishą. To właśnie dzięki niej Kasha postanowiła zacząć prowadzić konto na Instagramie. Internauci zauważają, że kobiety wyglądają jak siostry.

Kasha Grimes ma na swoim koncie kilka sukcesów, m.in. została ambasadorką marki PrettyLittleThing. Internauci nie zawsze komentują w pozytywny sposób stylizacje kobiety. Niektórzy wytykają jej, że ubiera się niestosownie do wieku. – Mogę nosić to, co chcę – odpowiedziała. – Możemy bawić się modą w każdym wieku – dodała Kasha.