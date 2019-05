Nie żyje mężczyzna, który podpalił się pod Białym Domem. To zaginiony 33-latek

Rodzina Arnava Gupty zgłosiła jego zaginięcie w środę rano. Policja z hrabstwa Montgomery od razu rozpoczęła poszukiwania mężczyzny i opublikowała jego zdjęcie na Facebooku, dodając, że „jest zaniepokojona fizycznym i emocjonalnym stanem Gupty”.

Gupta podpalił się przed Białym Domem w środę około godz. 12:20 lokalnego czasu. Funkcjonariusze ugasili go i od razu zabrali mężczyznę do szpitala. Jednak jego oparzenia były na tyle poważne, że lekarzom nie udało się uratować mu życia i zmarł późnym wieczorem. Funkcjonariusze wciąż nie ustalili co popchnęło 33-latka do samospalenia.

Samospalenie przed Białym Domem

Dramatyczne nagranie przedstawiające płonącego mężczyznę pojawiło się w sieci. – Cały się palił, jak pochodnia. Wyglądał jak jakieś zombie. Nie biegał ani nie krzyczał. Po prostu chodził - opisywali ten straszny widok świadkowie zdarzenia.

O zdarzeniu poinformowała agencja United States Secret Service. Mężczyzna podpalił się w środę 29 maja w parku The Ellipse przed Białym Domem. Według informacji, które przekazały służby, do zdarzenia doszło około godziny 12:20 czasu lokalnego nieopodal 15 przecznicy i Constutution Avenue. Podano, że pierwszej pomocy na miejscu udzieliły Secret Service, pracownicy parku oraz policja.

