To będzie ciężki weekend dla mieszkańców Warszawy. Liczne utrudnienia w ruchu w stolicy

Piątek 31.06 - Warszawska Masa Krytyczna

W piątek, 31 maja, w godz. 19.00-21.00 stołecznymi ulicami przejedzie Warszawska Masa Krytyczna. Rowerzyści wyruszą z pl. Zamkowego, a następnie będą poruszać się ulicami Pragi-Południe, Pragi-Północ i Śródmieścia. Pokonają trasę poprowadzoną przez: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie, most Józefa Poniatowskiego, al. J. Poniatowskiego, rondo J. Waszyngtona, Francuską, Zwycięzców, Saską, al. J. Waszyngtona, rondo J. Waszyngtona, al. Zieleniecką, Targową, al. „Solidarności”, most Śląsko-Dąbrowski, al. „Solidarności”, al. Jana Pawła II, Grzybowską, Królewską, Marszałkowską, Świętokrzyską, Mazowiecką, Królewską, pl. marsz. J. Piłsudskiego, marsz. F. Focha, Moliera, Senatorską, Miodową, pl. Zamkowy. Na trasie przejazdu mogą występować czasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Sobota 1.06 – Piknik z okazji Dnia Dziecka

W sobotę w ogrodach KPRM i Łazienkach Królewskich odbędzie się piknik z okazji Dnia Dziecka. Z tego powodu już od piątku, 31 maja, od godz. 22.00 do soboty, 1 czerwca, do godz. 23.59 zamknięte dla ruchu będą Al. Ujazdowskie na odcinku od pl. Na Rozdrożu do ul. Bagatela. Kierowcy jadący Al. Ujazdowskimi od strony centrum na pl. Na Rozdrożu będą musieli skręcić w al. J.Ch. Szucha. Z kolei jadący ul. Belwederską w kierunku centrum będą musieli skręcić w ul. Bagatela (możliwy będzie skręt w lewo). Objazd zostanie poprowadzony ulicami: al. J. Ch. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa. Taką trasą pojadą autobusy linii: 116, 166, 180, 195, 400 i 503.

Sobota 1.06 – Protest pod Ministerstwem Zdrowia

W sobotę, 1 czerwca, o godz. 13.00 odbędzie protest lekarzy pod Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej. Pracownicy ochrony zdrowia mają protestować przeciwko obniżeniu zapowiadanych nakładów na ochronę zdrowia. Po zgromadzeniu pod gmachem ministerstwa o godz. 13.00 uczestnicy przemaszerują ulicami: Miodową, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży i Wiejską przed Sejm RP. Tutaj ok. godz. 17.00 zgromadzenie zostanie zakończone. Podczas przemarszu swoje trasy mogą zmienić autobusy linii: 102, 105, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 158, 166, 171, 178, 180, 195, 222, 400, 503, 507, 517, 518, 521.

Sobota 1.06 – Color Run

1 czerwca w rejonie PGE Narodowego odbędzie się impreza biegowa The Color Run. Miasteczko biegowe, start i meta znajdą się na błoniach. Biegacze wystartują o godz. 14.30 i przebiegną jezdniami na błoniach stadionu i dalej ul. R. Siwca, wokół PGE Narodowego i chodnikiem wzdłuż al. J. Poniatowskiego i al. Zielenieckiej.

Sobota 1.06 – NightSkating Warszawa

Wieczorem na warszawskich ulicach pojawią się natomiast rolkarze z NightSkating Warszawa. Wyjątkowo, z okazji Dnia Dziecka, będą dwa przejazdy. Najpierw o godz. 19.00 sprzed pomnika Mikołaja Kopernika wystartują uczestnicy Nightskating dla dzieci. Trasa ich przejazdu będzie prowadziła ulicami: Krakowskie Przedmieście – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Prosta – Towarowa – al. „Solidarności” – al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście.

O godz. 22.00 wystartują starsi uczestnicy NightSkating Extreme. Trasa ich przejazdu będzie prowadziła przez kilka dzielnic. Rolkarze przejadą wszystkimi stołecznymi mostami. Najwytrwalsi pokonają aż 55 km ulicami: Krakowskie Przedmieście – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – al. „Solidarności” – al. Jana Pawła II – ks. J. Popiełuszki – J. Słowackiego – Marymoncka – most M. Skłodowskie-Curie – al. płk. R. Kuklińskiego – Modlińska – most gen. S. Grota-Roweckiego – Wybrzeże Gdańskie – R. Sanguszki – Zakroczymska – Szymanowska – most Gdański – Jagiellońska – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – R. Siwca (postój około 20 minut na błoniach PGE Narodowego) – Sokola – Zamoście – most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – M. Kopernika – Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Unii Lubelskiej – L. Waryńskiego – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – most Siekierkowski – al. Józefa Becka – al. Polski Walczącej – J. Nehru – J. Gagarina – Belwederska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Krucza – Bracka – Mazowiecka – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście. Zakończenie przejazdu przewidziane jest około godz. 2.00-3.00.

Niedziela 2.06 – Święto Dziękczynienia w Wilanowie

W niedzielę, 2 czerwca, z pl. marsz. J. Piłsudskiego do Wilanowa przejdzie procesja Święta Dziękczynienia. W związku z organizacją uroczystości przed Świątynią Opatrzności Bożej od soboty, 1 czerwca, od godz. 9.00 po poniedziałku, 3 czerwca, do godz. 4.00 wyłączona z ruchu będzie zachodnia jezdnia (w kierunku świątyni) al. Rzeczypospolitej pomiędzy ul. Prymasa A. Hlonda a ul. Sejmu Czteroletniego. Dodatkowo, w niedzielę, 2 czerwca od godz. 6.00 do 22.00 zamknięte dla ruchu będą: wschodnia jezdnia (w kierunku centrum) al. Rzeczypospolitej od ul. Sejmu Czteroletniego do ul. F. Klimczaka oraz ul. Prymasa A. Hlonda od al. Rzeczypospolitej do ul. św. U. Ledóchowskiej.

Trasa procesji, która przejdzie w godz. 8.00-12.00, będzie prowadziła ulicami: Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Rondo gen. Ch. de Gaulle’a, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Belwederska, Jana III Sobieskiego, al. Rzeczypospolitej, Prymasa A. Hlonda. Do ul. św. Bonifacego procesja będzie szła jezdnią w kierunku Wilanowa (ruch w kierunku przeciwnym będzie utrzymany). Na dalszym odcinku zostaną wyłączone z ruchu obydwie jezdnie. 2 czerwca autobusy linii 217 i 522 będą dojeżdżały tylko do skrzyżowania al. Rzeczypospolitej i ul. Oś Królewska. W czasie procesji swoje trasy zmienią autobusy linii: 107, 111, 116, 118, 119, 128, 130, 148, 163, 164, 166, 172, 175, 178, 180, 195, 217, 222, 400, 501, 503, 518, 519, 522.

Niedziela 2.06 – Bieg Wolności w Ursusie

W niedzielę, 2 czerwca, w Ursusie odbędzie się „Bieg Wolności” z okazji obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Start i metra biegu znajdzie się na pl. Czerwca 1976 r. przed Urzędem Dzielnicy Ursus. Zawodnicy wystartują o godz. 13.00 i pobiegną ulicami: T. Hennela – pl. Czerwca 1976 r. – Traktorzystów. W godz. 7.00-15.00 zamknięty dla ruchu będzie pl. Czerwca 1976 r. W tym czasie autobusy linii 177 zawrócą na skrzyżowaniu ulic Szamoty i Traktorzystów i ul. Szamoty pojadą do przystanku Ursus-Ratusz. Natomiast autobusy linii 228 będą kursowały ulicami Szamoty i Posag 7 Panien. Wstrzymanie ruchu na pozostałej trasie biegu nastąpi w godz. 12.30-13.30. Wtedy autobusy linii 194 i 716 będą jeździły objazdem ulicami: Władysława Jagiełły – Balicka – K. Gierdziejewskiego – Posag 7 Panien – Szamoty – Traktorzystów.

Niedziela 2.06 – z Warszawy wyruszy „Sztafeta wolności”

„Sztafeta wolności” ma również uczcić 30. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r. Jej uczestnicy wystartują 2 czerwca o godz. 9.00 z ul. Wiejskiej sprzed gmachu Sejmu RP, a następnie pobiegną ulicami: pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Bonifraterską, Muranowską, gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, pl. T.W. Wilsona, Z. Krasińskiego do Centrum Olimpijskiego na Żoliborzu.

Niedziela 2.06 – Protest tzw. „antyszczepionkowców”

Protest przeciwko przymusowi szczepień zapowiada także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”. Zgromadzeni i późniejszy przemarsz zaplanowane są w godz. 12.00-15.00 odbędzie się przemarsz ulicami: Żelazna, al. „Solidarności”, pl. Bankowy, al. „Solidarności”, Nowy Przejazd, Senatorska, Miodowa, Kapitulna, Podwale, pl. Zamkowy. Na trasie przemarszu oraz na ulicach ją przecinających może zostać wstrzymany ruch tramwajów. Wówczas na trasy objazdowe będą mogły zostać skierowane tramwaje linii 4, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 26, 33, 35 i 36. Swoje trasy mogą zmienić także autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 157, 160, 175, 178, 180, 190, 222, 227, 400, 503, 518, 520, 527.

