15-letnia turystka zgwałcona w hotelowej saunie na Majorce. Policja poszukuje sprawcy ataku

Do gwałtu doszło w poniedziałek 27 maja ok. godz. 16 w hotelu w miejscowości Llucmajor, kilkanaście kilometrów na południowy wschód od stolicy Majorki. 15-letnia Brytyjka, która na wakacje przyjechała ze swoją rodziną, samotnie odpoczywała w saunie, gdy do pomieszczenia wszedł napastnik. Mężczyzna zmusił ją do seksu, a po zgwałceniu dziewczyny uciekł.

Od razu po zdarzeniu nastolatka poinformowała pracowników hotelu o tym do czego doszło w saunie. Personel zawiadomił policję, która zabezpieczyła nagrania z hotelowego monitoringu. Pokrzywdzona 15-latka trafiła do miejscowego szpitala.

Według lokalnej gazety napastnik został zidentyfikowany na podstawie nagrań z kamer przemysłowych. Według nieoficjalnych informacji gwałciciel jest cudzoziemcem, ale jego obywatelstwo nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone. Wciąż nie udało się go aresztować. Policja kontynuuje poszukiwania mężczyzny.