Najbardziej „zmodyfikowany” 23-latek na świecie poszukiwany przez policję. „Nananana, nigdy mnie nie złapiecie”

„Nigdy w życiu go nie widziałem” – napisał Bramble pod swoim własnym zdjęciem umieszczonym przez australijską policję, która prosiła o pomoc w jego poszukiwaniach. W innym wpisie w mediach społecznościowych „Modboy” napisał „Nananana, nigdy mnie nie złapiecie” .

Policja poszukuje Ethana Bramble ze względu na napaść jakiej miał się dopuścić. Funkcjonariusze nie podają jednak, co dokładnie zrobił „Modboy”. On sam twierdzi, że policja oskarża go o rzucenie puszką po piwie w byłą dziewczynę. Chłopak dodaje, że w barze, w którym doszło do zdarzenia są kamery monitoringu, a nagrania dowiodą, że nic takiego nie zrobił.

– Wszyscy jesteście śmiesznie głupi, że poddajecie się temu medialnemu cyrkowi. Wszyscy powinniście czuć się zbulwersowani – stwierdził we wpisie na Instagramie, w którym opisał zdarzenie. Dołączył też zdjęcie na którym pokazuje wulgarny gest. – Ludziom, którzy nie wątpili we mnie i popierali mnie chce powiedzieć, że to wy jesteście prawdziwi i nie zapomnę o tym – dodał.

W czwartek Bramble stwierdził w wywiadzie dla australijskiej telewizji, że jego sprawa przyciągnęła uwagę tylko ze względu na jego wygląd. – Gdybym nie był tym, kim jestem, nie byłby tego medialnego cyrku wokół tej sprawy – powiedział.

Kim jest Ethan Bramble?

Ethan Bramble z Nowej Południowej Walii znany też jako „Modboy”, rozpoczął proces modyfikacji ciała w wieku 11 lat. W wieku 13 lat regularnie spędzał wolny czas w salonach tatuażu i zapoznano go z procesami modyfikacji ciała. Teraz 23-letni Bramble przyznaje, że miał już ponad 40 zabiegów, które doprowadziły go do tego, jak teraz wygląda. Obecnie tatuaże zajmują 98 proc. powierzchni jego ciała.Jak mówi, najbardziej przerażające było dla niego wytatuowanie gałek ocznych.

W wieku 11 lat przekuł uszy i rozwinęła się wówczas też u niego fascynacja tatuażami. Później wytatuował gałki oczne, rozciął język i przeciął uszy tak, że brakuje ich połowy. Odkąd miał 13 lat regularnie spędzał czas w salonach tatuaży, gdzie widział ekstremalne formy modyfikacji ciała. Bramble twierdzi, że jest najbardziej „zmodyfikowanym” młodym chłopakiem na świecie. Ma mnóstwo fanów – na Instagramie obserwuje go ponad 200 tysięcy osób, które są zafascynowane jego wyglądem.